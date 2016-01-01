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    МОК відкрив справи щодо 28 російських учасників Олімпіади-2014

    • Вчора, 14:29
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    Усі допінг-проби російських спортсменів трьох останніх Олімпіад буде перевірено ще раз

    Міжнародний олімпійський комітет відкрив дисциплінарні справи щодо 28 російських спортсменів, які брали участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

    «Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію. Вона надійде в установленому порядку», – йдеться у прес-релізі МОК.

    Також Міжнародний олімпійський комітет повторно перевірить усі проби російських спортсменів, взяті на Олімпійських іграх – 2010 у Ванкувері, 2012 року в Лондоні і 2014-го в Сочі.

    Джерело: segodnya.ua

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