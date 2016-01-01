МОК відкрив справи щодо 28 російських учасників Олімпіади-2014
- Вчора, 14:29
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Усі допінг-проби російських спортсменів трьох останніх Олімпіад буде перевірено ще разМіжнародний олімпійський комітет відкрив дисциплінарні справи щодо 28 російських спортсменів, які брали участь у зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.
«Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію. Вона надійде в установленому порядку», – йдеться у прес-релізі МОК.
Також Міжнародний олімпійський комітет повторно перевірить усі проби російських спортсменів, взяті на Олімпійських іграх – 2010 у Ванкувері, 2012 року в Лондоні і 2014-го в Сочі.
Джерело: segodnya.ua