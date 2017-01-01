

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер кандидат зобов'язаний не допускати дискримінації людей чи країн на ґрунті раси, сексуальної орієнтації, місця народження

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив вимоги до міст-кандидатів на проведення Олімпійських ігор.

Тепер місто, що претендує на проведення Ігор, зобов'язане:

– не допускати будь-якої дискримінації людей чи країн на ґрунті раси, кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, майна, місця народження та інших аспектів.

– захищати та поважати права людини, а також карати будь-які порушення прав людини згідно із законами як міжнародними, так і конкретної країни.

– утриматися від будь-яких дій, пов'язаних з шахрайством або корупцією.

– здійснювати всі дії, передбачені в контракті з МОК, належної манери і у відповідності з міжнародними стандартами.

– прийняти всі необхідні кроки, щоб погодити проведення Ігор в місті з урядом країни та іншими зацікавленими сторонами, щоб не були порушені міжнародні угоди і закони країни, що стосуються будівництва, захисту навколишнього середовища, здоров'я та безпеки, умов праці та культурної спадщини.

Джерело: segodnya.ua