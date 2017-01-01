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    «Монако» у напруженому матчі здолав «Манчестер Сіті» та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

    • Сьогодні, 00:45
    • Розсилка

    Матч завершився з рахунком 3:1

    У Монако і Мадриді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Монако» обіграв англійський «Манчестер Сіті», з необхідною різницею в два м'ячі а «Атлетіко» зіграв внічию з німецьким «Байєром» з Леверкузена і втримав перевагу, здобуту в гостьовій зустрічі.

    іга чемпіонів. 1/8 фіналу, матч-відповідь

    «Монако»«Ман Сіті» – 3:1

    Голи: Мбаппе, 8, Фабінью, 29, Бакайоко, 77 – Сане, 71

    Перший матч: 3:5

    «Атлетіко»«Байєр» – 0:0

    Перший матч: 4:2



    УЄФА Манчестер
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