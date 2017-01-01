«Монако» у напруженому матчі здолав «Манчестер Сіті» та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Матч завершився з рахунком 3:1

У Монако і Мадриді завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в яких «Монако» обіграв англійський «Манчестер Сіті», з необхідною різницею в два м'ячі а «Атлетіко» зіграв внічию з німецьким «Байєром» з Леверкузена і втримав перевагу, здобуту в гостьовій зустрічі.

іга чемпіонів. 1/8 фіналу, матч-відповідь

«Монако» – «Ман Сіті» – 3:1

Голи: Мбаппе, 8, Фабінью, 29, Бакайоко, 77 – Сане, 71

Перший матч: 3:5

«Атлетіко» – «Байєр» – 0:0

Перший матч: 4:2





