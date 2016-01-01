Московський «Спартак» має намір придбати екс-форварда «Шахтаря»

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Луїс Адріано може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії

Московський «Спартак» у січні може підсилитися бразильським екс-форвардом донецького «Шахтаря», а нині футболістом «Мілана» Луїсом Адріано. Російський клуб готовий заплатити за бразильця за 7 мільйонів євро. Керівництво «Мілана» готове відпустити гравця за цю суму грошей.

Нагадаємо, Луїс Адріано перейшов з «Шахтаря» в «Мілан» у 2015 році за 8 мільйонів євро. У нинішньому сезоні під керівництвом Вінченцо Монтелли форвард випав з основного складу «россо-нері». Кілька тижнів тому Луїс Адріано був номінований на італійську футбольну антипремію «Золота урна».

«Спартак» після 17 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Росії, випереджаючи санкт-петербурзький «Зеніт» на п'ять очок. Останній раз «червоно-білі» ставали чемпіонами РФ в 2001 році.

Джерело: УНІАН