Московський «Спартак» має намір придбати екс-форварда «Шахтаря»
- 20 Грудня, 11:07
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Розсилка
Луїс Адріано може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії
Московський «Спартак» у січні може підсилитися бразильським екс-форвардом донецького «Шахтаря», а нині футболістом «Мілана» Луїсом Адріано. Російський клуб готовий заплатити за бразильця за 7 мільйонів євро. Керівництво «Мілана» готове відпустити гравця за цю суму грошей.
Нагадаємо, Луїс Адріано перейшов з «Шахтаря» в «Мілан» у 2015 році за 8 мільйонів євро. У нинішньому сезоні під керівництвом Вінченцо Монтелли форвард випав з основного складу «россо-нері». Кілька тижнів тому Луїс Адріано був номінований на італійську футбольну антипремію «Золота урна».
«Спартак» після 17 турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Росії, випереджаючи санкт-петербурзький «Зеніт» на п'ять очок. Останній раз «червоно-білі» ставали чемпіонами РФ в 2001 році.
Джерело: УНІАН