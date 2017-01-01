Музичук програла фінал чемпіонату світу з шахів

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Українська шахістка поступилася на тай-брейку

Сьогодні в Тегерані визначилася нова чемпіонка світу з шахів. Нею стала китаянка Тань Чжун'і. На тай-брейку Чжун'і обіграла українку

В четвертій партії в класичні шахи заврешілісь внічию - 2: 2. А тай-брейк виграла Тань Чжун'і - 1,5: 0,5. У цейтноті українка допустила грубу помилку, яка коштувала їй корони. І це при тому, що Музичук чинна чемпіонка в швидкі шахи.

Джерело: segodnya.ua