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    Музичук програла фінал чемпіонату світу з шахів

    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка

    Українська шахістка поступилася на тай-брейку

    Сьогодні в Тегерані визначилася нова чемпіонка світу з шахів. Нею стала китаянка Тань Чжун'і. На тай-брейку Чжун'і обіграла українку Ганну Музичук.

    В четвертій партії в класичні шахи заврешілісь внічию - 2: 2. А тай-брейк виграла Тань Чжун'і - 1,5: 0,5. У цейтноті українка допустила грубу помилку, яка коштувала їй корони. І це при тому, що Музичук чинна чемпіонка в швидкі шахи.

    Джерело: segodnya.ua

    чемпіонат світу шахи
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