Музичук виграла третю партію матчу за звання чемпіона світу з шахів і зрівняла загальний рахунок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рахунок у матчі став 1,5:1,5 очка

Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів-у 2017 Тань Чжунъи з Китаю, який проходить в Тегерані (Іран), повідомляє офіційний сайт змагань. Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі - 1,5:1,5 очка.

Суперниця протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку. Перша партія, яка відбулася в понеділок, завершилася внічию. У четвер відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п'ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.







Джерело: УНІАН