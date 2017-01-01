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    Музичук виграла третю партію матчу за звання чемпіона світу з шахів і зрівняла загальний рахунок

    • Сьогодні, 18:10
    • Розсилка

    Рахунок у матчі став 1,5:1,5 очка

    Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів-у 2017 Тань Чжунъи з Китаю, який проходить в Тегерані (Іран), повідомляє офіційний сайт змагань. Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі - 1,5:1,5 очка.

    Суперниця протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку. Перша партія, яка відбулася в понеділок, завершилася внічию. У четвер відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п'ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.


    Джерело: УНІАН

    шахи
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