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    МЮ переміг «Сельту» у півфіналі Ліги Європи

    • Сьогодні, 00:27
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    Перемогу МЮ приніс точний удар зі штрафного у виконанні Рашфорда

    У четвер відбувся один півфінальний матч Ліги Європи сезону-2017/18. Іспанська «Сельта» приймала на своєму полі англійський МЮ. 

    Команда Жозе Моуріньо здобула перемогу в гостях з рахунком 1:0. Манкуніанці повинні були повести в рахунку ще в першому таймі, але атакуючі гравці «Червоних дияволів»

    Мхітарян, Рашфорд і Лінгард втратили практично стовідсоткові нагоди для взяття воріт. Гостям вдалося забити зі стандартного положення: на 67-й хвилині Маркус Рашфорд пробив зі штрафного точно в дальній кут воріт.

    У час, що залишився, «Манчестер» відстояв переможний рахунок, затвердивши статус фаворита пари.

    Нагадаємо, що в першому в іншоум матчі  «Аякс» розгромив «Ліон» з рахунком 4:1. Поєдинки у відповідь в парах «Манчестер Юн.» - «Сельта» і «Ліон» - «Аякс» відбудуться 11 травня.

    Ліга Європи. 1/2 фіналу

    «Сельта» - МЮ - 0:1

    Гол: 0:1 Рашфорд (67)

    футбол спорт
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