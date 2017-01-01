На етапі Діамантової ліги в Шанхаї виступлять троє українців

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Другий етап «Діамантової ліги» відбудеться 13 травня

13 травня Шанхай прийматиме другий етап «Діамантової ліги». Згідно з заявкою, участь у ньому візьмуть троє українців.

Андрій Проценко, який 5 травня відкрив сезон етапом у Досі, вийде у сектор для стрибків у висоту. Як і у Катарі, серед суперників українця будуть катарець Мутаз Есса Баршим, американець Ерік Кінард, британець Роббі Грабарз. З Шанхаю почнуть «діамантову» ходу олімпійський чемпіон канадієць Дерек Друан і призер чемпіонату світу китаєць Говей Чжан.

На дистанції 400 метрів уболіватимемо за Ольгу Земляк. Серед суперниць, зокрема, олімпійська чемпіонка Шон Міллер-Уібо з Багам.

Тамара Твердоступ у ролі пейсмейкера вийде на старт дистанції 5000 метрів.

Джерело: Федерація легкої атлетики України