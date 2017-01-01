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    На матч «Шахтар» – «Сельта» продали більше 31 тисячі квитків

    • Сьогодні, 11:26
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    На поєдинку Ліги Європи очікують 35 тисяч уболівальників

    Станом на вечір середи, 22 лютого, на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» – «Сельта» продано близько 31,5 тисячі квитків. Поєдинок відбудеться в Харкові, на стадіоні «Металіст».

    Очікують, що матч збере на трибунах близько 35 тисяч вболівальників. Гра «Шахтар» – «Сельта» відбудеться 23 лютого в Харкові, на стадіоні «Металіст». Арена здатна вмістити 40 тисяч глядачів.

    Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в іспанському Віго завершився перемогою «Шахтаря», 1:0. 

    Джерело: MatchDay
    футбол «Шахтар»
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