На матч «Шахтар» – «Сельта» продали більше 31 тисячі квитків
- Сьогодні, 11:26
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На поєдинку Ліги Європи очікують 35 тисяч уболівальників
Станом на вечір середи, 22 лютого, на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» – «Сельта» продано близько 31,5 тисячі квитків. Поєдинок відбудеться в Харкові, на стадіоні «Металіст».
Очікують, що матч збере на трибунах близько 35 тисяч вболівальників. Гра «Шахтар» – «Сельта» відбудеться 23 лютого в Харкові, на стадіоні «Металіст». Арена здатна вмістити 40 тисяч глядачів.
Нагадаємо, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в іспанському Віго завершився перемогою «Шахтаря», 1:0.
Джерело: MatchDay