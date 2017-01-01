На матчі з Хорватією в Загребі очікується кілька тисяч українських вболівальників
- Сьогодні, 20:17
-
Розсилка
Поєдинок відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться в п'ятницю 24 березня
Після двоматчевої дискваліфікації, стадіон "Максимір" у Загребі знову може приймати уболівальників. На матчі відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна очікується аншлаг. Станом на вечір 21 березня, в касах стадіону залишилося всього 2000 квитків, передає ua-football.com. З 2000 квитків, які надають гостям, українські вболівальники викупили вже 160.
Зазначим, поєдинок відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться в п'ятницю 24 березня. Початок матчу о 21.45. Головний тренер збірної Хорватії назвав склад на матч проти України. Так, На збір викликані 23 гравця.
Джерело: УНІАН