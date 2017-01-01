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    На матчі з Хорватією в Загребі очікується кілька тисяч українських вболівальників

    • Сьогодні, 20:17
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    Поєдинок відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться в п'ятницю 24 березня

    Після двоматчевої дискваліфікації, стадіон "Максимір" у Загребі знову може приймати уболівальників. На матчі відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна очікується аншлаг. Станом на вечір 21 березня, в касах стадіону залишилося всього 2000 квитків, передає ua-football.com. З 2000 квитків, які надають гостям, українські вболівальники викупили вже 160.


    Зазначим, поєдинок відбору на ЧС-2018 Хорватія-Україна відбудеться в п'ятницю 24 березня. Початок матчу о 21.45. Головний тренер збірної Хорватії назвав склад на матч проти України. Так, На збір викликані 23 гравця.



    Джерело: УНІАН

    футбол Збірна України
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