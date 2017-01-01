На місці вибухів у Дортмунді знайшли записку із зізнанням

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На місці події був також виявлений ще один підозрілий предмет, схожий на вибухівку

На місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди «Борусія» була знайдена записка, у якій йдеться про відповідальність за те, що трапилося. Про це повідомила представник прокуратури.

Щоправда, вона відмовилася розкривати зміст записки, заявивши, що правоохоронці її досліджують.

У прокуратурі уточнили, що розглядають всі можливі версії події, але поки ніщо не вказує на те, що інцидент слід кваліфікувати як теракт. Нині розслідування проводиться за підозрою замаху на вбивство. Влада виходить з того, що це була навмисна атака на команду «Борусія».

На місці події був також виявлений ще один підозрілий предмет, схожий на вибухівку. Зараз слідчі перевіряють всі докази, однак деталі події поки невідомі.

Нагадаємо, що захисника дортмундської «Борусії» Марка Бартру, який постражав від вибуху, вже виписали із лікарні.

Гравець отримав поранення після вибуху біля клубного автобуса. Він порізався уламками скла, вибитого вибуховою хвилею.

Вибух стався перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти «Монако». Гру перенесено на 12 квітня.

Джерело: DW