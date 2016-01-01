  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    На тенісистку Квітову напали з ножем у її ж будинку

    • 20 Грудня, 16:47
    • Розсилка

    Спортсменка дістала поранення руки, її буде прооперовано

    На дворазову чемпіонку Вімблдону Петру Квітовусьогодні вранці в її квартирі в чеському Простєєві було скоєно напад. Невідомий вдерся до квартири, певно, не розраховуючи застати там Квітову, яка повернулася додому на кілька днів з тренувального збору в Іспанії.

    26-річна тенісистка отримала легке ножове поранення лівої руки, на якій, ймовірно, їй буде зроблено операцію, повідомляє Radiožurnál із посиланням на представника Квітової.

    Нагадаємо, раніше цього місяця 11-та ракетка світу перенесла компресійний перелом стопи, через який сьогодні знялася з Кубка Хопмана.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ