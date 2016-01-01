На тенісистку Квітову напали з ножем у її ж будинку

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Спортсменка дістала поранення руки, її буде прооперовано

На дворазову чемпіонку Вімблдонусьогодні вранці в її квартирі в чеському Простєєві було скоєно напад. Невідомий вдерся до квартири, певно, не розраховуючи застати там Квітову, яка повернулася додому на кілька днів з тренувального збору в Іспанії.

26-річна тенісистка отримала легке ножове поранення лівої руки, на якій, ймовірно, їй буде зроблено операцію, повідомляє Radiožurnál із посиланням на представника Квітової.

Нагадаємо, раніше цього місяця 11-та ракетка світу перенесла компресійний перелом стопи, через який сьогодні знялася з Кубка Хопмана.

Джерело: segodnya.ua