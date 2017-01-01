На українського підопічного Алі Башира в червні чекають два поєдинки
- Сьогодні, 17:56
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Незабаром Владислав Сіренко може знову вийти в рингДжеймс Алі Башир, тренер перспективного українського суперважковика Владислава Сіренка (1-0, 1 КО), який 26 травня дебютував на професійному рингу з перемоги нокаутом в першому раунді, повідомив про найближчі плани для свого 22-річного підопічного.
За словами Башира, два наступних боя Владислава Сіренка попередньо заплановані на червень - 16 червня він повинен провести бій в Кейптауні, ПАР, а 23 - в Йоганнесбурзі (теж ПАР). Так що, якщо обійдеться без форс-мажорних обставин, початок кар'єри Владислава Сіренка буде не менш активним, ніж у двох молодих британців - Деніела Дюбуа і Лоуренса Околи.
Джерело: boxingnews.com.ua