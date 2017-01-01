На Універсіаді в Казахстані загинув російський арбітр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Універсіаді в Казахстані сталася трагедія

В результаті сходу лавини загинув один із суддів, які обслуговують змагання. Як стало відомо, росіянин разом з іншим громадянином Росії здійснювали спуск по забороненій трасі. Після сходження лавини в західній ущелині Шимбулак один із чоловіків опинився під снігом. Рятувальники, які прибули на місце трагедії, витягли з-під снігу росіянина, проте після реанімаційних дій врятувати його не вдалося.

Як розповів приятель загиблого, вони навмисно підбирали схили з незайманим снігом для заняття фрірайдом, хоча знали, що кататися там заборонено і небезпечно. Обсяг лавини, що зійшла, склав 350 кубометрів.