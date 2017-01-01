Надихаюче відео чемпіонських кидків дзюдоїстів Білодід і Зантарая
- Сьогодні, 12:42
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Демонстрація техніки, сили та характеру в фіналах чемпіонату Європи-2017Українські дзюдоїсти Георгій Зантарая та Дарина Білодід виграли золоті медалі в перший день чемпіонату Європи у Варшаві. Обидва в фіналах перемогли завдяки ефектним кидкам.
Георгій Зантарая (категорія 66 кг) перекинув суперника - словенця Адріана Гомбоча - вже під кінець першої хвилині фіналу. Спрацював один з улюблених прийомів Георгія.
Георгій Зантарая (Україна) - Адріан Гомбоч (Словенія). вирішальний кидок
16-річна сенсація Дарина Білодід (48 кг) у фіналі проти росіянки Ірини Долгової після нічиї в основний час, зуміла провести результативну дію на 17-й секунді golden score.
Дарина Білодід (Україна) - Ірини Долгова (Росія). вирішальний кидок
Джерело: xsport.ua