Надихаюче відео чемпіонських кидків дзюдоїстів Білодід і Зантарая



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонстрація техніки, сили та характеру в фіналах чемпіонату Європи-2017

Українські дзюдоїститавиграли золоті медалі в перший день чемпіонату Європи у Варшаві. Обидва в фіналах перемогли завдяки ефектним кидкам.

Георгій Зантарая (категорія 66 кг) перекинув суперника - словенця Адріана Гомбоча - вже під кінець першої хвилині фіналу. Спрацював один з улюблених прийомів Георгія.

Георгій Зантарая (Україна) - Адріан Гомбоч (Словенія). вирішальний кидок





16-річна сенсація Дарина Білодід (48 кг) у фіналі проти росіянки Ірини Долгової після нічиї в основний час, зуміла провести результативну дію на 17-й секунді golden score.

Дарина Білодід (Україна) - Ірини Долгова (Росія). вирішальний кидок





Джерело: xsport.ua