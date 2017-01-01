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    Надихаюче відео чемпіонських кидків дзюдоїстів Білодід і Зантарая

    • Сьогодні, 12:42
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    Демонстрація техніки, сили та характеру в фіналах чемпіонату Європи-2017

    Українські дзюдоїсти Георгій Зантарая  та Дарина Білодід  виграли золоті медалі в перший день чемпіонату Європи у Варшаві. Обидва в фіналах перемогли завдяки ефектним кидкам.

    Георгій Зантарая (категорія 66 кг) перекинув суперника - словенця Адріана Гомбоча - вже під кінець першої хвилині фіналу. Спрацював один з улюблених прийомів Георгія.

    Георгій Зантарая (Україна) - Адріан Гомбоч (Словенія). вирішальний кидок


    16-річна сенсація Дарина Білодід (48 кг) у фіналі проти росіянки Ірини Долгової після нічиї в основний час, зуміла провести результативну дію на 17-й секунді golden score.

    Дарина Білодід (Україна) - Ірини Долгова (Росія). вирішальний кидок


    Джерело: xsport.ua

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