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Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс продовжить кар'єру у «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

29-річний форвард виступатиме у китайській команді на правах оренди, інформує офіційний сайт «Динамо». Угода Жуніора Мораєса з «Тяньцзинь Цюаньцзянь» розрахована до закінчення сезону-2016/17.

Додамо, що за підсумками сезону 2016 року «Тяньцзинь Цюаньцзянь» став переможцем першої ліги чемпіонату Китаю і новий сезон, який стартує 4 березня, розпочне в Суперлізі.

Джерело: fcdynamo.kiev