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    Нападник «Динамо» виступатиме в чемпіонаті Китаю

    • Сьогодні, 17:31
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    Нападник «Динамо» Жуніор Мораєс продовжить кар'єру у «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    29-річний форвард виступатиме у китайській команді на правах оренди, інформує офіційний сайт «Динамо». Угода Жуніора Мораєса з «Тяньцзинь Цюаньцзянь» розрахована до закінчення сезону-2016/17.

    Додамо, що за підсумками сезону 2016 року «Тяньцзинь Цюаньцзянь» став переможцем першої ліги чемпіонату Китаю і новий сезон, який стартує 4 березня, розпочне в Суперлізі.

    Джерело: fcdynamo.kiev

    футбол спорт «Динамо»
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