Наречена Володимира Кличка вирушила в Африку рятувати слонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайден Панеттьєрі в Кенії бере участь у кампанії з порятунку слонів

Дівчина і мати дитини екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка американська актриса Хайден Панеттьєрі вирушила до Африки. У Кенії вона бере участь у кампанії з порятунку слонів, пише boxing-mma.com.

Згідно з інформацією організації Wildlife Direct, кожні 15 хвилин браконьєри вбивають одного слона. Панеттьєрі заявляє про захист прав тварин і навіть опублікувала в Twitter фотографію «свідоцтва про усиновлення» осиротілого слона на ім'я Малка.

У дикій природі залишилося близько 400 тисяч африканських слонів і до 2030 року вони можуть зникнути. Раніше Хайден приєдналася до акцій із захисту дельфінів в Японії і Норвегії, де на них полюють. У Кенії Хейден ходить у футболці з написом «Руки геть від слонів».

Нагадаємо, що 29 квітня Панеттьєрі була присутня в Лондоні на стадіоні «Вемблі», де Володимир Кличко програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Джерело: Сегодня