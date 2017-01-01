Наставник збірної Хорватії оголосив список гравців на матч проти команди України
- Сьогодні, 16:40
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Головний тренер збірної Хорватії Анте Чачіч оголосив список гравців, викликаних на кваліфікаційний матч чемпіонату світу 2018 року із командою України, який відбудеться 24 березня на стадіоні Максимір у Загребі
Для підготовки до майбутньої відбіркової зустрічі керманич хорватської збірної викликав 23 футболіста, інформує прес-служба ФФУ.
Воротарі: Даніел Субашич («Монако», Франція), Ловре Калінич («Гент», Бельгія), Домінік Лівакович («Динамо», Хорватія)
Захисники: Ведран Чорлука («Локомотив», Росія), Домагой Віда («Динамо», Україна), Шиме Врсалько («Атлетико», Іспанія), Йосіп Піварич, Марко Лешкович (обидва – «Динамо», Хорватія), Тін Єдвай («Байєр», Німеччина), Матей Мітрович («Бешикташ», Туреччина)
Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич (обидва – «Реал», Іспанія), Іван Ракітич («Барселона», Іспанія), Іван Перішич, Марцело Брозович (обидва – «Інтер», Італія), Мілан Бадель («Фіорентина», Італія), Марко Рог («Наполі», Італія), Філіп Брадарич («Рієка», Хорватія)
Нападники: Маріо Манджукич, Марко П'яца (обидва – «Ювентус», Італія), Нікола Калінич («Фіорентина», Італія), Андрей Крамарич («Гоффенгайм», Німеччина), Дує Чоп («Спортинг», Іспанія)