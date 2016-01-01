Наступний бій в Україні Усик може провести влітку
- Сьогодні, 09:44
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Красюк розповів про майбутні плани боксераГенеральный директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів про плани чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO українця Олександра Усика (11- 0, 10 КО).
"Що стосується майбутнього бою, то зараз ми розглядаємо дату 18 березня, і "Медісон Сквер Гарден". Ще багато роботи потрібно зробити в цьому напрямку, але поки що план такий. Далі, якщо все буде добре, ми йдемо на літо, і це буде, швидше за все, одна з великих арен в Україні - стадіон, а потім плануємо ще один бій восени. Крім того, ми маємо домовленості з НВО, що всі ці бої будуть там транслюватися.
Ми завоювали пояс, тому нам потрібно тримати активність. Влітку у нас буде обов'язковий захист, а навесні ще маємо право провести добровільний", - сказав Красюк.
Джерело: 24boxing.com.ua