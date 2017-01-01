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    Найкраща тенісистка України претендує на дві нагороди WTA

    • Сьогодні, 11:54
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    Еліна Світоліна вперше в історії України увійшла до топ-10 рейтингу найкращих тенісисток світу

    Українська тенісистка Еліна Світоліна претендує одразу на дві нагороди WTA за підсумками лютого: гравець і прорив місяця.

    У лютому українка вперше в кар'єрі виграла турнір WTA Premier 5 у Дубаї і увійшла до топ-10 рейтингу WTA.

    Раніше вона перемагала на турнірі в Тайвані, а її безпрограшна серія досягла 13 матчів.

    Голосування відбувається на офіційному сайті організації і триватиме до четверга, 9 березня, а результат оголосять наступного дня.

    Конкуренцію Світоліній у виборі гравця місяця складуть Кароліна Плішкова і Христина Младенович, а в номінації прорив місяця її суперницями є та сама Младенович, Кетрін Белліс та Ешлі Барті.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Еліна Світоліна рейтинг
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