Найкраща тенісистка України претендує на дві нагороди WTA

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Еліна Світоліна вперше в історії України увійшла до топ-10 рейтингу найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна претендує одразу на дві нагороди WTA за підсумками лютого: гравець і прорив місяця.

У лютому українка вперше в кар'єрі виграла турнір WTA Premier 5 у Дубаї і увійшла до топ-10 рейтингу WTA.

Раніше вона перемагала на турнірі в Тайвані, а її безпрограшна серія досягла 13 матчів.

Голосування відбувається на офіційному сайті організації і триватиме до четверга, 9 березня, а результат оголосять наступного дня.

Конкуренцію Світоліній у виборі гравця місяця складуть Кароліна Плішкова і Христина Младенович, а в номінації прорив місяця її суперницями є та сама Младенович, Кетрін Белліс та Ешлі Барті.

Джерело: segodnya.ua