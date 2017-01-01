Найкращий фігурист України збирає гроші на тренування через інтернет

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Чемпіон України Іван Павлов збирає гроші на закордонні тренувальні збори

Чемпіон України останніх двох років з фігурного катання Іван Павлов збирає гроші на закордонні тренувальні збори через сайт GoFundMe.

Про це заявив сам Павлов.

«Я опинився в ситуації, коли немає іншого джерела фінансування, крім як відкрити кампанію зі збору коштів в інтернеті. У нас в Україні ніхто з фігуристів цього не робив, але це практикується серед європейських та американських спортсменів. І я вирішив спробувати», - каже Павлов.

З необхідних 3,5 тис. євро спортсмен за 13 днів зібрав 1137. На сторінці GoFundMe фігурист вказав як геолокацію Іспанію. Так зробив для того, щоб гроші йшли на цю онлайн-платформу, оскільки в Україні вона не підтримується, тому Іван зробив це через знайомих.

Профінансувати закордонні збори Павлова федерація не може, оскільки попереднє керівництво залишило борг близько 400 тис. грн. Суд заморозив усі її рахунки, тому вона не може витрачати ці кошти на спортсменів, поки не віддасть борг.

А за кордон спортсмен змушений їхати, оскільки на столичній ковзанці на вул. Шалетт, де зазвичай він готується, буде ремонт. Тож більше йому немає, де тренуватися.

Тим часом міністр спорту Ігор Жданов пообіцяв розібратися з цією ситуацією.

Додамо, що фігурист готується до Nebelhorn Trophy в німецькому Оберстдорфі у вересні, де будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Наразі українські фігуристи поки можуть похвалитися тільки однією ліцензією на Пхенчхан-2018 - Олександри Назарової та Максима Нікітіна в танцях.

Джерело: Сегодня