Названі вагові категорії Ліги чемпіонів з боксу

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Призовий фонд турніру складе 50 млн доларів

Два місяці тому було оголошено, що в професійному боксі створюється Ліга чемпіонів. Призовий фонд турніру складе $ 50 млн. Також переможець отримає приз імені Мухаммеда Алі.

Сьогодні стало відомо, що турнір буде проходити в двох вагових категоріях – у другій середній (до 76,2 кг) і в першій важкій (до 90,7 кг).

У кожній ваговій категорії змагатимуться по 8 бійців за олімпійською системою на вибування.

Склад учасників визначатиме спеціальне журі разом з провідними боксерськими організаціями світу. Організатори обіцяють, що це будуть топові бійці.

Імена боксерів будуть названі влітку на гала-вечорі в Монако. Саме там пройде і жеребкування.

Топ-8 боксерів у другій середній вазі за версією boxrec:

1. Гільберт Рамірес (Мексика, 35-0-0)

2. Джордж Гровз (Великобританія, 25-3-0)

3. Джеймс Дігейл (Великобританія, 23-1-1)

4. Артур Абрахам (Німеччина, 46-5-0)

5. Кріс Юбенк (Великобританія, 24-1-0)

6. Баду Джек (Швеція, 21-1-2)

7. Каллум Сміт (Великобританія, 22-0-0)

8. Ентоні Діррелл (США, 30-1-1)

Топ-8 боксерів в першій важкій вазі за версією boxrec:

1. Олександр Усик (Україна, 12-0-0)

2. Майріс Бріедіс (Латвія, 22-0-0)

3. Тоні Білями (Великобританія, 29-2-1)

4. Кшиштоф Гловацький (Польща, 26-1-0)

5. Мурат Гассієв (Росія, 24-0-0)

6. Денис Лебедєв (29-3-0)

7. Марко Хук (Німеччина, 40-4-1)

8. Стів Каннінгем (США, 29-8-1)

Джерело: Сегодня