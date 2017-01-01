Не стало української олімпійської чемпіонки

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Екс-рекордсменці світу Надії Олізаренко було всього 63

18 лютого після тривалої важкої хвороби пішла з життя легенда української та світової легкої атлетики Надія Олізаренко. Їй було 63 роки.

Причиною смерті стали наслідки бічного аміотрофічного склерозу, який діагностували у Надії Федорівни в грудні 2015 року.



Надія Олізаренко (в дівоцтві Мушта) була однією з найяскравіших зірок на середніх дистанціях в 70-х і першій половині 80х років. Вона народилася в Брянську в 1953 році, в 1977 році потрапила в збірну СРСР. У наступному, 1978 році переїхала до Одеси і виступала за команду України в складі збірної Союзу.



Напередодні олімпійських Ігор у Москві-1980 Надія Олізаренко встановила світовий рекорд на 800 м - 1: 54.85, а в фіналі Олімпіади поліпшила його майже на півтори секунди - 1: 53.43. Це було друге і поки останнє Олімпійське золото української бігунки на дистанції 800 м (після перемоги Людмили Гуревич на Іграх-1960). Московський результат Надії Олізаренко досі залишається другим кращим в історії цієї дисципліни - він був поліпшений тільки діючої рекордсменкою світу Ярмілою Кратохвіловою в 1983 році. Для порівняння - переможний результат одіозною південноафриканки Кастер Семені на Іграх 2016 в Ріо де Жанейро склав 1: 55,26. А кращий український результат - його показала Наталія Прищепа - 1: 58.60.

Золотий забіг Надії Олізаренко

Крім золота на 800 м, в Москві Олізаренко виграла також бронзу на 1500 м.



Після Олімпійських Ігор в Москві Олізаренко зробила паузу в кар'єрі і народила доньку від українського бігуна на 3000 м з перешкодами Сергія Олізаренко, а потім повернулася в спорт і готувалася до Олімпійських Ігор-1984 - підготовку довелося перервати за півроку до Ігор, коли СРСР вирішив бойкотувати Ігри .



У 1984 році Олізаренко бігла в команді, яка встановила чинний досі рекорд світу в естафеті 4х800 м (7: 50.17), а в 1986 році завоювала золото на чемпіонаті Європи на дистанції 800 м.



Спортсменка виступала на чемпіонаті світу-1987 Римі (7 місце в фіналі) і на Іграх-1988 Сеулі, де не змогла пройти до фіналу. У 1992 році закінчила кар'єру і працювала тренером в одеському СКА. Організовувала легкоатлетичний турнір на призи Олімпійських чемпіонів - він існує і досі.

Прощання з Надією Федорівною відбудеться у вівторок 21 лютого в гарнізонному Будинку офіцерів м. Одеса. Про час буде повідомлено додатково.