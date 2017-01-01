Несподіваний приїзд допінг-офіцерів викликав масове зняття атлетів з турніру в Росії

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Очікувалося, що у забігу прийматиме участь більше 150 чоловік, а в підсумку на старт вийшло всього 10 учасників

У минулі вихідні в Оренбурзі пройшов черговий етап зимового туру Всеросійської федерації легкої атлетики - він же чемпіонат Росії з бігу на милю.

Очевидці з готовністю вам розкажуть, як після несподіваної звістки про те, що турнір відвідають допінг-офіцери, почалася панічна втеча зі старту вже заявлених спортсменів. Більше половини заявлених учасників просто не з'явилися.

У підсумку в фінішних протоколах одного з найбільш значущих (якщо судити за призовим фондом і статусу) зимових бігових турнірів було ... 5 жінок і 7 чоловіків. Ще дві дівчини знялися вже безпосередньо перед початком - будемо вважати, що захворіли. Щоб стати призером чемпіонату Росії з легкої атлетики, виявилося досить просто вийти на старт і фінішувати.

Перед початком "Оренбурзької милі" очікувалося, що забіг збере понад 150 спортсменів.

Всеросійська федерація легкої атлетики виступила із заявою щодо масового зняття спортсменів з етапу Зимового туру ВФЛА "Оренбурзька миля" і пообіцяла провести розслідування даного випадку.

Джерело: segodnya.ua