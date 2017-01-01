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    Неймовірна ніч для українських боксерів!

    • Сьогодні, 10:18
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    Президент України Порошенко привітав Усика, Гвоздика і Ломаченка

    Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко здобули перемогу в боях у рамках вечора українського боксу в США.
     Українських боксерів особисто привітав з перемогою Президент країни Петро Порошенко. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Фейсбук.

    "Щойно зателефонував до наших переможців. Передав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них в цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу.

    Ваші успіхи надихають усіх нас!

    Особисто вболівав за кожного. Гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!" - написав Порошенко.

    Петро Порошенко бокс Василь Ломаченко
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