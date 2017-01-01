Неймовірна ніч для українських боксерів!
- Сьогодні, 10:18
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Президент України Порошенко привітав Усика, Гвоздика і ЛомаченкаОлександр Усик, Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко здобули перемогу в боях у рамках вечора українського боксу в США.
Українських боксерів особисто привітав з перемогою Президент країни Петро Порошенко. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Фейсбук.
"Щойно зателефонував до наших переможців. Передав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них в цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу.
Ваші успіхи надихають усіх нас!
Особисто вболівав за кожного. Гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!" - написав Порошенко.