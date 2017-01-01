Неймовірна ніч для українських боксерів!

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Президент України Порошенко привітав Усика, Гвоздика і Ломаченка

Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Василь Ломаченко здобули перемогу в боях у рамках вечора українського боксу в США.Українських боксерів особисто привітав з перемогою Президент країни Петро Порошенко. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Фейсбук

"Щойно зателефонував до наших переможців. Передав вітання від кожного українця, який сьогодні вболівав за них в цю надзвичайно успішну ніч для українського боксу.

Ваші успіхи надихають усіх нас!

Особисто вболівав за кожного. Гордий, що український гімн сьогодні тричі лунав на честь наших перемог!" - написав Порошенко.