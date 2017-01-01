Нікішин виграв останній Гран-прі сезону в Колумбії

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Український шпажист завоював перше в цьому році золото, перемігши у фіналі Марко Фікера

Лідер національної збірної Українизавоював чемпіонський титул на останньому Гран-прі сезону в колумбійській Боготі.

Український шпажист почав боротьбу за нагороди відразу в турі прямого вибування завдяки своїй високій позиції в світовому рейтингу FIE. Спочатку українець вирвав перемогу в напруженій боротьбу у американського фехтувальника Джейкоба Хойлі, після розібрався зі швейцарцем Олександром Пітте, завершивши поєдинок з рахунком 15: 6, а в 1/8 виграв у француза Олександра Бардене - 15:11.

В 1/4 турнірній таблиці Нікішин не зазнав проблем з бронзовим призером Олімпійських ігор в Лондоні Йінсуном Юнгом з Південної Кореї, перемігши суперника з рахунком 15: 9, а в поєдинку за потрапляння в фінал лідер національної збірної України взяв верх над італійцем Едуардо Мунцоне, який раніше вибив з боротьби другий номер світового рейтингу Янніка Бореля з Франції.

У фінальному бою Нікішин переміг ще одного італійського шпажисти - 23-річного Марко Фікера. За 7 секунд до кінця поєдинку український фехтувальник завдав назустріч чотири уколи поспіль, тим самим зберігши за собою лідерство і не дозволивши італійцеві завоювати друге золото в нинішньому сезоні. Нікішин виграв у опонента з рахунком 7: 3.



Для Богдана Нікішина чемпіонський титул в Боготі став першим в цьому році. До цього останній раз український шпажист вигравав на етапі Кубка світу в Ріо-де-Жанейро в минулому сезоні перед Олімпійськими іграми-2016.

У сезоні 2016/2017 в активі українця є бронза швейцарського етапу TISSOT Grand Prix, а також срібло і бронза в командній першості на турнірах в Канаді і Німеччині.

Джерело: xsport.ua