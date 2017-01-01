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    Німеччина вимагає не пускати Росію на дві наступні Олімпіади

    • Сьогодні, 13:48
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    Німеччина закликає не пускати російських атлетів на дві наступні Олімпіади - зимові Ігри-2018 і літні Ігри-2020

    Про це заявив глава німецького Олімпійського комітету Альфонс Гьорманн, повідомляє Die Welt

    "Якщо хтось так явно порушує Статут МОК, він повинен зазнати найважчої форми покарання. Повинен бути чіткий сигнал: так не буде!", - заявив Гьорманн.

    За його словами, звіт Макларена про російський допінг має бути ретельно проаналізований.

    Гьорманн також заявив, що важко уявити, що Володимир Путін не знав про вживання допінгу російськими спортсменами.

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