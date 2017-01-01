  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Нова прима збірної України з художньої гімнастики виграла турнір в Естонії

    • Сьогодні, 16:13
    • Розсилка

    На турнірі «Міс Валентин – 2017» наші гімнастки виграли 9 золотих медалей, 3 срібла та 2 бронзи

    В Естонії завершився міжнародний турнір «Міс Валентин – 2017», який став переможним для української школи художньої гімнастики.

    За три дні турніру наші спортсменки завоювали 9 золотих медалей, 3 срібла та 2 бронзи.

    4 золоті медалі в скарбничку України поклала юна Христина Погранична (багатоборство, обруч, булави і стрічка). Юніорка Анастасія Валентирова стала третьою в багатоборстві, а юні Ніколь Красюк і Ганна Галасюк стали другою і третьою у фіналах з булавами і стрічкою відповідно.

    Титул «Міс Валентин – 2017» дістався нашій Вікторії Мазур, яка стала найкращою в багатоборстві серед сеньорок, а також завоювала срібло в фіналі з обручем. Олена Дьяченко показала найкращий результат у фіналі з обручем і завоювала срібло в фіналі з булавами.

    Джерело: Федерація гімнастики України
    художня гімнастика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ