Нова прима збірної України з художньої гімнастики виграла турнір в Естонії

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На турнірі «Міс Валентин – 2017» наші гімнастки виграли 9 золотих медалей, 3 срібла та 2 бронзи

В Естонії завершився міжнародний турнір «Міс Валентин – 2017», який став переможним для української школи художньої гімнастики.

За три дні турніру наші спортсменки завоювали 9 золотих медалей, 3 срібла та 2 бронзи.

4 золоті медалі в скарбничку України поклала юна Христина Погранична (багатоборство, обруч, булави і стрічка). Юніорка Анастасія Валентирова стала третьою в багатоборстві, а юні Ніколь Красюк і Ганна Галасюк стали другою і третьою у фіналах з булавами і стрічкою відповідно.

Титул «Міс Валентин – 2017» дістався нашій Вікторії Мазур, яка стала найкращою в багатоборстві серед сеньорок, а також завоювала срібло в фіналі з обручем. Олена Дьяченко показала найкращий результат у фіналі з обручем і завоювала срібло в фіналі з булавами.