Новий контракт Мессі з «Барселоною»: зарплата 30 млн євро на рік

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Форвард збірної Аргентини та «Барселони» Ліонель Мессі майже домовився про новий контракт з клубом

Домовленостей по новому контракту 29-річного аргентинця досягнули на зустрічі батька Мессі Хорхе з президентом «Барси» Бартомеу ще 21 квітня. Про це повідомляє іспанське видання

з посиланням на TV3.

Джерело стверджує, що самі переговори пройшли в дуже дружній атмосфері, і на них сторони домовилися, що новий контракт Мессі буде розрахований до літа 2022 року, а зарплата аргентинця складе близько 30 мільйонів євро в рік. Остаточне підписання угоди відбудеться відразу після того, як будуть улагоджені всі паперові формальності, що може зайняти від декількох днів до декількох тижнів.

Нагадаємо, Ліонель Мессі - вихованець і кращий бомбардир в історії «Барселони». Він грає за основу клубу з 2004 року і з тих пір забив за неї 507 м’ячів у 582 іграх. У цьому сезоні Мессі показує звичну для себе результативність: на його рахунку 51 гол і 18 гольових передач в 49 матчах за клуб у всіх турнірах. Чинний контракт легендарного аргентинця з клубом закінчується влітку 2018-го.