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    Новий президент Франції був професійним футболістом

    • Сьогодні, 14:26
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    Еммануель Макрон виступав за клуб «Л'Ена»

    Новий президент Франції Еммануель Макрон в минулому виступав на позиції лівого захисника скромної команди у Французькій футбольній лізі до того, як вирішив повісити бутси на цвях заради політичної кар'єри.

    У 39-річного політика навіть була картка футболіста на сайті Федерації футболу Франції. У сезоні-2006/07 Еммануель Макрон бігав на лівому фланзі захисту за клуб «Л'Ена», який грав у регіональній лізі Парижа.

    Джерело: segodnya.ua

    футбол
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