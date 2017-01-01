Новий президент Франції був професійним футболістом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон виступав за клуб «Л'Ена»

Новий президент Франції Еммануель Макрон в минулому виступав на позиції лівого захисника скромної команди у Французькій футбольній лізі до того, як вирішив повісити бутси на цвях заради політичної кар'єри.

У 39-річного політика навіть була картка футболіста на сайті Федерації футболу Франції. У сезоні-2006/07 Еммануель Макрон бігав на лівому фланзі захисту за клуб «Л'Ена», який грав у регіональній лізі Парижа.

Джерело: segodnya.ua