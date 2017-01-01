Одеса прийме чемпіонат світу з хокею в 2018 році

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Українське місто вперше буде приймати ЧС в Дивізіоні 1В серед юніорів

На конгресі Міжнародної федерації хокею було прийнято рішення, що чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В серед юніорів пройде в Одесі. Головною ареною змагань стане одеський Палац спорту.

Одеса вперше прийме світову першість. Раніше чемпіонати світу в Україні проходили в Києві, Донецьку та Броварах.

Суперниками збірної України (U18) стануть – Угорщина, Австрія, Японія, Італія, Румунія.

Нагадаємо, що дорослий хокейний чемпіонат в якому гратиме збірна України прийматиме Литва.