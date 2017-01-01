  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Одеса прийме чемпіонат світу з хокею в 2018 році

    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка

    Українське місто вперше буде приймати ЧС в Дивізіоні 1В серед юніорів

    На конгресі Міжнародної федерації хокею було прийнято рішення, що чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В серед юніорів пройде в Одесі. Головною ареною змагань стане одеський Палац спорту.

    Одеса вперше прийме світову першість. Раніше чемпіонати світу в Україні проходили в Києві, Донецьку та Броварах.

    Суперниками збірної України (U18) стануть – Угорщина, Австрія, Японія, Італія, Румунія. 

    Нагадаємо, що дорослий хокейний чемпіонат в якому гратиме збірна України прийматиме Литва. 

    спорт чемпіонат світу Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ