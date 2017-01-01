Одна з найяскравіших російських спортсменок завершила кар'єру в 19 років
- Вчора, 14:47
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Яна Кудрявцева прийняла рішення зав'язати з художньою гімнастикоюРосійська гімнастка Яна Кудрявцева вирішила завершити спортивну кар'єру в 19 років, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).
Спортсменка повідомила організації про своє рішення ще в кінці минулого року, проте відомо про це стало тільки зараз.
Яна Кудрявцева є 13-разовою чемпіонкою світу, 11-разовою чемпіонкою Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро.
Джерело: segodnya.ua