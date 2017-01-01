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    Одна з найяскравіших російських спортсменок завершила кар'єру в 19 років

    • Вчора, 14:47
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    Яна Кудрявцева прийняла рішення зав'язати з художньою гімнастикою

    Російська гімнастка Яна Кудрявцева  вирішила завершити спортивну кар'єру в 19 років, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

    Спортсменка повідомила організації про своє рішення ще в кінці минулого року, проте відомо про це стало тільки зараз.

    Яна Кудрявцева є 13-разовою чемпіонкою світу, 11-разовою чемпіонкою Європи, а також срібним призером Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро.

    Джерело: segodnya.ua

    художня гімнастика
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