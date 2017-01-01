Офіційно. «Андерлехт» викупив Теодорчика у київського «Динамо»
- Сьогодні, 16:41
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Польський нападник підписав контракт з новим клубом до 2020-го рокуНападник «Динамо» Лукаш Теодорчик підписав повноцінний контракт з «Андерлехтом». Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.
Польський нападник підписав контракт з новим клубом до 2020-го року.
Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» очікує перерахування грошей за Теодорчика до 1 червня.
За «Андерлехт» в ниншіньому сезоні Теодорчик вже забив 28 голів.