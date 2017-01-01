Офіційно: Девіч - гравець «Ростова»

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Колишній нападник збірної України Марко Девіч став гравцем «Ростова»

Колишній нападник «Рубіна» і збірної України Марко Девіч став гравцем «Ростова», повідомляє клубна прес-служба. Угода 33-річного форварда розрахована на півтора року. Футболіст приєднається до «Ростову» на другому зборі, який розпочнеться 25 січня.

Нагадаємо, що Девіч став вільним агентом після того, як в грудні «Рубін» вирішив не продовжувати з ним угоду. За казанський клуб нападник провів з лютого 2014 року 41 матч, в яких відзначився 11 голами. У поточному сезоні на рахунку Девіча 2 голи в 10 зустрічах.