Офіційно. Лідер нападу «Карпат» став гравцем донецького «Шахтаря»
- Сьогодні, 12:00
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Львівські «Карпати» та донецький «Шахтар» домовились про трансфер Ґуставо Бланко-Лещука
Нападник залишив Анталью, де свої збори проводять «зелено-білі» та вирушив до іспанської Ла-Манги, у табір «Шахтаря», для проходження медогляду і підписання особистого контракту, інформує прес-служба «Карпат».
Ґуставо Бланко-Лещук перейшов до «Карпат» у лютому 2016 року.
Одразу закріпився в команді на позиції центрального нападника.
Загалом за «левів" зіграв 26 матчів, в яких забив 9 голів.