  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Офіційно. Лідер нападу «Карпат» став гравцем донецького «Шахтаря»

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка

    Львівські «Карпати» та донецький «Шахтар» домовились про трансфер Ґуставо Бланко-Лещука

    Нападник залишив Анталью, де свої збори проводять «зелено-білі» та вирушив до іспанської Ла-Манги, у табір «Шахтаря», для проходження медогляду і підписання особистого контракту, інформує прес-служба «Карпат».

    Ґуставо Бланко-Лещук перейшов до «Карпат» у лютому 2016 року.

    Одразу закріпився в команді на позиції центрального нападника.

    Загалом за «левів" зіграв 26 матчів, в яких забив 9 голів.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ