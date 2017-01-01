Офіційно: Ломаченко проведе бій з чемпіоном WBA

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8 квітня українець зустрінеться з Джейсоном Сосой

Став відомий наступний суперник чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українця(7-1, 5 КО). Їм буде чемпіон світу за версією WBA американець Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Поєдинок відбудеться 8 квітня в місті Оксон Хілл на новій арені MGM National Harbor, повідомляє boxing-mma.com.

Цікаво, що Соса звів чотири свої поєдинки внічию, що велика рідкість для професійного боксу.

Свій чемпіонський пояс Джейсон завоював в червні минулого року, перемігши технічним нокаутом Хав'єра Фортуну. А потім захистив титул в поєдинку проти Стівена Сміта.