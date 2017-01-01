Офіційно: Матч ФК «Полтава» – «Шахтар» не відбудеться

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Стадіон « Локомотив »

Матч ФК «Полтава» – «Шахтар» у рамках 1/4 фіналу Кубка України не відбудеться через незадовільний стан газону

Поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між «Полтавою» та «Шахтарем» не відбудеться. Матч було заплановано на середу, 14:00, на полтавському стадіоні «Локомотив», але ФФУ заборонила проводити гру на цій арені, посилаючись на незадовільний стан газону.

Як альтернативу «Полтаві» запропонували стадіон «Ворскла» імені Бутовського, але керівництво полтавського клубу категорично відмовилося спішно переносити поєдинок з домашнього стадіону.

Таким чином, «Полтаві» буде зараховано технічну поразку, а «Шахтар» автоматично вийде у півфінал Кубка України.

«Шахтар» повертається до Києва. У зв'язку зі скасуванням матчу гірники проведуть тренування в Святошині», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Шахтаря».

Джерело: sport.ua