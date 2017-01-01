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    Офіційно: півзахисник «Динамо» залишив клуб

    • Сьогодні, 16:53
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    Атакуючий півзахисник «Динамо» Сергій Мякушко весняну частину сезону проведе на правах оренди в полтавській «Ворсклі»

    Надалі можливий розгляд питання про продовження співпраці, повідомляє прес-служба «біло-синіх».

    23-річний футболіст останніх два роки здебільшого виступав за молодіжну команду київського «Динамо». У нинішньому сезоні зіграв за колектив Унаї Мельгоси 15 матчів і забив 13 м'ячів. Сергій є найкращим бомбардиром молодіжної першості.

    Минулого сезону за першу команду Мякушко провів чотири матчі в чемпіонаті України і два – в Кубку.

    Джерело: fcdynamo.kiev

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