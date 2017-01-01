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    Офіційно. «Полтава» подала протест в УЄФА і ФІФА на скасування матчу з «Шахтарем»

    • Сьогодні, 18:37
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    Полтава готова звернутися до Спортивного арбітражного суду

    Футбольний клуб Полтава подав протест на рішення про скасування матчу 1/4 фіналу Кубка України з Шахтарем.

    Також полтавці направили офіційний протест у ФІФА і УЄФА.

    Клуб в листі навів свої аргументи проти рішення ФФУ заборонити грати на стадіоні Локомотив.

    Також клуб залишив за собою право оскаржити будь-яке рішення щодо зарахування технічної поразки в цьому матчі, в тому числі і в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

    Зі змагань, відповідно, команда поки що не знімається.

    Нагадаємо, що  4 квітня, Комітет ФФУ прийняв рішення заборонити ФК «Полтава» приймати «Шахтар» у рамках чвертьфіналу Кубку України на стадіоні «Локомотив».

    Комітет визнав газон поля «Локомотив» непридатним для проведення матчу.

    Однак президент ФК «Полтава» Леонід Соболєв заявив, що поле його клубу знаходиться в ідеальному стані, а на наступний день, коли матч з «Шахтарем» був зірваний, Соболєв заявив про зняття команди зі змагань.

    Джерело: Вголос

    футбол Кубок України «Шахтар»
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