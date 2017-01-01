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    Офіційно. Українець Бурсак битиметься за чемпіонський пояс WBO

    • Сьогодні, 16:25
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    Макс Бурсак підтвердив, що наступний бій проведе проти Гільберто Раміреса

    Український боксер Макс Бурсак (33-4-1, 15 КО) проведе наступний бій проти чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі Гільберто Раміреса. Поєдинок відбудеться 22 квітня в Каліфорнії.

    В середині лютого авторитетне видання BoxRec вже писало про зустріч українця і мексиканця. Однак сам Бурсак заявив, що переговори щодо бою ще ведуться. Тепер український спортсмен підтвердив, що договір вже підписаний, і поєдинок офіційно відбудеться.

    Відзначимо, що для 25-річного Хильберто Раміреса Санчеса це буде перший захист титулу WBO. Чемпіонський пояс мексиканець завоював ще в квітні 2016 року в поєдинку проти німця Артура Абрахама і з тих пір не виходив на ринг.

    Бурсак свій крайній бій на профірингу також провів в квітні 2016 року. Тоді він бився в київському Палаці Спорту проти співвітчизника Руслана Щелева в андеркарті у Дениса Берінчика і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

    Нагадаємо, що в минулому році Бурсак вже отримував шанс битися за чемпіонський титул. Але його суперник - чемпіон світу за версією WBO в середній вазі Біллі Джо Сондерс отримав травму, і поєдинок довелося скасувати.

    Джерело: xsport.ua

    бокс
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