Офіційно. З біатлоністки Абрамової повністю зняті всі допінгові звинувачення

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Українка виграла суд у IBU, річна дискваліфікація спортсменки анульована

виграла справу у Міжнародного союзу біатлоністів. Спортстівний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію українки, яка оскаржувала свою річну дискваліфікацію. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ з посиланням на юридичну фірму Goldengate Law. Остання написала про успішне завершення процесу у себе в Facebook, відзначивши важливість цієї перемоги для всього українського спорту.

«Репутація Ольги Абрамової була очищена. Суд не побачив провини спортсменки в тому, що в її пробі виявився мельдоній. Таким чином, Абрамова зможе взяти участь в Олімпійських іграх в Пхенчхані в 2018 році.

Це досягнення показало, що українські юристи можуть успішно працювати на міжнародній спортивній арені ».

Нагадаємо, що Ольга Абрамова провалила допінг-тест на мельдоній в лютому 2016 року. IBU прийняла рішення дискваліфікувати спортсменку на один рік. При цьому Федерація біатлону України наполягала на невинності Абрамової. Глава ФБУ Володимир Бринзак неодноразово говорив, що зробить все можливе для виправдання Ольги.

У минулому сезоні Ольга Абрамова виступила на заключних етапах Кубка світу. Вона стала учасницею бронзової змішаної естафети в Контіолахті, а кращим її результатом в особистих гонках стало 38-е місце в спринті в Осло. Абрамова не поїхала на чемпіонат світу в Хохфільцен, тому що не пробилася в збірну. Хоча до початку мундіалю дискваліфікація українки вже минула.

Джерело: xsport.ua