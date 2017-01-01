Офіційно. «Зеніт» звільнив Луческу
- Сьогодні, 21:32
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Рада директорів футбольного клубу «Зеніт» прийняла рішення про дострокове розірвання контракту з колишнім тренером донецького« Шахтаря» Мірчею Луческу«Зеніт» офіційно оголосив про відставку головного тренера Мірчі Луческу.
Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті пітерського клубу.
«Рада директорів футбольного клубу Зеніт прийняла рішення про дострокове розірвання контракту з Мірчею Луческу», – йдеться в заяві клубу.
Раніше повідомлялося, що пітерську команду може очолити Роберто Манчіні.