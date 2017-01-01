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    Оголошено склад збірної України на жіночу естафету

    • Сьогодні, 13:54
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    Оголошено склад збірної України, який сьогодні виступить у жіночій естафеті в рамках ЧС-2017 у Хогфільцені (Австрія)

    Сьогодні в австрійському Хогфільцені відбудеться жіноча естафета в рамчах чемпіонату світу. Жіноча збірна України серед головних претендентів на нагороди. Тренерський штаб збірної перед гонкою назвав склад нашої команди. 

    Склад нашої збірної такий:

    • Ірина Варвинець;
    • Юлія Джима;
    • Анастасія Меркушина;
    • Олена Підгрушна.

    Перегони стартують о 15:45 за київським часом.

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