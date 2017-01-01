Оголошено склад збірної України на жіночу естафету
- Сьогодні, 13:54
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Оголошено склад збірної України, який сьогодні виступить у жіночій естафеті в рамках ЧС-2017 у Хогфільцені (Австрія)
Сьогодні в австрійському Хогфільцені відбудеться жіноча естафета в рамчах чемпіонату світу. Жіноча збірна України серед головних претендентів на нагороди. Тренерський штаб збірної перед гонкою назвав склад нашої команди.
Склад нашої збірної такий:
- Ірина Варвинець;
- Юлія Джима;
- Анастасія Меркушина;
- Олена Підгрушна.
Перегони стартують о 15:45 за київським часом.