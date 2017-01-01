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    Олег Гусєв погодився очолити профспілку футболістів України

    • Сьогодні, 13:36
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    Екс-гравець «Динамо» поки не знайшов собі новий клуб

    Голова профспілки футболістів Олег Печерний розповів, що екс-хавбек «Динамо» Олег Гусєв дав згоду очолити організацію.

    «Ще одна приємна новина. Профспілковий рух футболістів в Україні дав попередню згоду очолити зірка українського футболу Олег Гусєв.

    Ми впевнені, що незалежний профспілковий рух футболістів в Україні твердо стане на своє місце в демократичній Україні», – заявив Печерний.

    Раніше повідомлялося, що 34-річний футболіст веде переговори з клубом MLS і в найближчі два тижні повинен визначиться зі своїм майбутнім.

    спорт «Динамо»
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