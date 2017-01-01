Олександр Долгополов виграв турнір в Аргентині

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Українець Олександр Долгополов виграв турнір серії ATP World Tour 250 в Буенос-Айресі

Найкращий український тенісист Олександр Долгополов став переможцем турніру у Буенос-Айресі, з призовим фондом 550 тисяч доларів.

У фінальному поєдинку Долгополов (№66 у рейтингу) обіграв японця Кей Нісікорі (№5) – 7:6 (7:4), 6:4.

Цікаво, що по ходу турніру Олександр не програв жодного сету і вперше в кар'єрі переграв Нісікорі.

Це третій титул АТР у кар'єрі Долгополова. Ще в чотирьох фіналах українець програвав.