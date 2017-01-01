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    Олександр Долгополов виграв турнір в Аргентині

    • Сьогодні, 21:57
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    Українець Олександр Долгополов виграв турнір серії ATP World Tour 250 в Буенос-Айресі

    Найкращий український тенісист Олександр Долгополов став переможцем турніру у Буенос-Айресі, з призовим фондом 550 тисяч доларів.

    У фінальному поєдинку Долгополов (№66 у рейтингу) обіграв японця Кей Нісікорі (№5) – 7:6 (7:4), 6:4.

    Цікаво, що по ходу турніру Олександр не програв жодного сету і вперше в кар'єрі переграв Нісікорі.

    Це третій титул АТР у кар'єрі Долгополова. Ще в чотирьох фіналах українець програвав.

    Джерело: Сегодня
    теніс Олександр Долгополов
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