Олександр Повєткін повернеться після дискваліфікації 1 липня

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Російський боксер Олександр Повєткін свій наступний бій проведе 1 липня в Москві, поєдинок стане головним у програмі великого турніру промоутерської компанії «Світ боксу»

Ім'я суперника 37-річного Повєткіна (31 перемога – 23 нокаутом, 1 поразка) стане відомо пізніше.

«У червні 2017 року закінчується умовна дискваліфікація бійця (за регламентом спортсмен відстороняється на шість місяців з моменту виявлення позитивної допінг-проби). Це означає, що на момент бою (1 липня 2017 року) Повєткін юридично не матиме жодних обмежень», – йдеться в прес-релізі.

Свій останній на сьогоднішній день бій Повєткін провів в грудні в Єкатеринбурзі, нокаутувавши француза Жоана Дюопа, який вийшов на заміну канадцеві Бермейн Стіверн, з яким росіянин повинен був провести поєдинок за титул тимчасового чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Перед боєм стало відомо, що одна з допінг-проб Повєткіна дала позитивний результат на заборонений препарат остарін.

Всесвітня боксерська рада (WBC) в березні повідомив, що Повєткін відсторонюється організацією на невизначений термін, а Міжнародна боксерська федерація (IBF) заявила, що не включатиме Повєткіна в свій рейтинг протягом року.

Джерело: Вголос