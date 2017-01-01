Олександр Усик може наступний бій провести в Одесі

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Наразі боксер шукає суперника

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик (12-0, 10 КО) свій наступний захист титулу проведе в Одесі.

Бій має відбутися 12 серпня на стадіоні «Чорноморець».

Як зазначає джерело, пошуки суперника для Усика на цей бій тривають. Раніше в Усика зірвався бій проти південноафриканця Кевіна Лерена (18-1, 9 КО), який планувалося провести в Києві.

Нагадаємо, що на початку травня Усик очолив рейтинг боксерів у важкій вазі за версією The Ring.

Джерело: champion.com.ua