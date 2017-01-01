  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олександр Усик може наступний бій провести в Одесі

    • Сьогодні, 15:52
    • Розсилка

    Наразі боксер шукає суперника

    Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик (12-0, 10 КО) свій наступний захист титулу проведе в Одесі.

    Бій має відбутися 12 серпня на стадіоні «Чорноморець».

    Як зазначає джерело, пошуки суперника для Усика на цей бій тривають. Раніше в Усика зірвався бій проти південноафриканця Кевіна Лерена (18-1, 9 КО), який планувалося провести в Києві.

    Нагадаємо, що на початку травня Усик очолив рейтинг боксерів у важкій вазі за версією The Ring.

    Джерело: champion.com.ua

    Александр Усик бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ