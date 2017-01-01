Олександр Усик очолив рейтинг журналу The Ring



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український боксер у своїй вазі обійшов Тоні Белью та Мурата Гассієва

Чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг авторитетного журналу The Ring у власній категорії. Після нещодавньої перемоги над Майклом Хантером, українець обійшов росіянина Мурата Гассієва.

Також Усик обійшов у рейтингу і почесного чемпіона WBC британця Тоні Белью, який піднявся у важку вагу і переміг там Девіда Хея. На четвертому місці рейтингу чемпіон світу WBC латвієць Майріс Брієдіс.

Додамо, що наступним суперником Олександра Усика може стати або Гассієв, або Брієдіс. Для прикладу, Брієдісу українець вже відіслав пропозицію провести бій аби об’єднати чемпіонські пояси.

Джерело: Укрінформ