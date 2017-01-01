«Олімпік» і «Десна» можуть об'єднатися в один клуб

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У разі злиття команда буде жити і тренуватися в Києві, але грати в Чернігові

Донецький «Олімпік» і чернігівська «Десна» розглядають можливість об'єднання в один клуб. Переговори тривають між керівниками клубів уже протягом сезону. У разі об'єднання команда буде жити і тренуватися в Києві, але грати всі домашні матчі в Чернігові.

Нагадаємо, за підсумками сезону «Десна» завоювала права виступати в Прем'єр-лізі, проте клуб не отримав атестат через проблеми з інфраструктурою. Замість чернігівської команди в Прем'єр-лігу може потрапити «Верес».

Також віце-президент «Десни» заявив, що якщо клуб не приймуть у Прем'єр-лігу, то вони припинять фінансування.

«Олімпік» за підсумками сезону вперше в історії завоював путівку в Лігу Європи. Раніше повідомлялося, що керівництво клубу вже підписало контракт про оренду стадіону «Динамо» в Києві.