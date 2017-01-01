  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпійська призерка Юлія Паратова вийшла заміж

    • Сьогодні, 15:05
    • Розсилка

    Обранцем спортсменки став український важкоатлет Ярослав Чернишов

    Бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні в змаганнях з важкої атлетики українка Юлія Паратова  вийшла заміж.

    Обранцем 30-річної спортсменки став 24-річний важкоатлет Ярослав Чернишов.

    Одруження відбулося в Чорноморську, Одеська область.

    Паратова двічі ставала чемпіонкою Європи і тричі завойовувала медалі континентальної першості. На Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро Юлія посіла восьме місце.

    1_05

    Раніше повідомлялось, що відомі українські важкоатлети одружилися.

    Джерело: segodnya.ua

    Читайте також
    важкоатлетка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ