Олімпійська призерка Юлія Паратова вийшла заміж
- Сьогодні, 15:05
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Обранцем спортсменки став український важкоатлет Ярослав ЧернишовБронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні в змаганнях з важкої атлетики українка Юлія Паратова вийшла заміж.
Обранцем 30-річної спортсменки став 24-річний важкоатлет Ярослав Чернишов.
Одруження відбулося в Чорноморську, Одеська область.
Паратова двічі ставала чемпіонкою Європи і тричі завойовувала медалі континентальної першості. На Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро Юлія посіла восьме місце.
Раніше повідомлялось, що відомі українські важкоатлети одружилися.
Джерело: segodnya.ua